ولي العهد يكشف موعد طرح ” أرامكو “

حمود العنزي (صدى):

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن طرح نسبة 5% من شركة أرامكو قد يجري في نهاية 2018م أو أوائل 2019م، وذلك بناءً على أوضاع السوق.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان بحسب ” رويترز ” بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط، مشيراً إلى وجود اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد.

وفي سياق متصل قال وزير المالية محمد الجدعان خلال منتدى في أمريكا، إن المملكة لم تحدد بعد في أي بورصة عالمية سيتم إدراج أرامكو السعودية، مؤكداً أنه سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية “تداول” بجانب إدراجها العالمي.