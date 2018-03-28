بعد تصريحاتها عن الأفلام الإباحية..فنانة مصرية لاتمانع تقديم ابنتها لمشاهد جريئة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية إنتصار الجدل مرة أخرى بتصريحاتها الأخيرة فيما يخص دخول ابنتها عالم الفن وما إذا كانت تمانع من مشاركتها في مشاهد جريئة ، لتجيب بأنها ليس لديها أي مشكلة مؤكدة أن ” القبلات ” ليست حرام .

ووجهت انتصار نصيحة لابنتها التي دخلت عالم التمثيل ،قائلة: ” إن أهم شيء ألا تجامل أي شخص في هذا المجال، فالعمل لا مجاملات به فحتى أبسط الأشياء يجب أن تكون في أحسن صورة، فإذا دخلت عمل وكان من يهتم بها من تصفيف شعر وماكياج دون المستوى لا تستمر فيه، موضحة أنها ترفض أي دور لا تشعر أنها ستقدم فيه شيئا جيدا وأن تقدم الأدوار التي تشعر أنها مقتنعة بها “.

يذكر أن الفنانة ذاتها كانت قد أثارت الجدل بتصريحات سابقة لها عن الأفلام الإباحية، معلنة أنها تشاهدها ولا توجد مشكلة في إعلانها عن ذلك.