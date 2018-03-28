سما المصري تتهم مرتضى منصور بانتمائه للإخوان

نورة الشهري(صدى):

وجهت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري رسالة شديدة اللهجة لرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور.

واتهمت المصري مرتضى بانتمائه لجماعة الإخوان، موضحة أنها شاهدت مقطع فيديو قديم له يرجع للوقت الذي حكم في الرئيس المعزول محمد مرسي مصر، وكان حينها مرتضى يؤكد أن الإخوان ” فصيل سياسي ” وقاوم ضد الإنجليز.

وقالت الراقصة منتقدة قول رئيس الزمالك : ” لا يامرتضى عمرهم ماكانوا مناضلين ، أنا اكتشفت ليه كان بينقدني وحاول يحبسني لما شوفت الفيديو، بسبب أن ميوله إخوانيه، على الرغم من ظهورة على الشاشات مهاجما للإخوان حاليا ” ، مؤكدة أن التباين في اختلاف أقواله الحالية عن السابقة يعتبر ” نفاق ” و ” كذب ” .