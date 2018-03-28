حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

عادل الحربي (صدى):

أكد سعود بن سليمان الجهني، مساعد محافظ مؤسسة التقاعد، على وجود صعوبة فيما يخص زيادة مرتبات المتقاعدين، مرجعا ذلك للدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة كل 3 سنوات.

وقال الجهني : ” إن زيادة الرواتب للمتقاعدين تكون دائماً مع زيادة الرواتب التي يقرها ولاة الأمر للموظفين “.

وأوضح فيما يخص وجود قرار بعلاوة سنوية على رواتب المتقاعدين قريباً، أن أي قرار جديد بالتزامات مالية جديدة يتطلب تمويلاً إضافياً، خصوصاً أن ما يتم تحصيله من الاشتراكات والاستثمار لا يكفي الالتزامات.