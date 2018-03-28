مقتل 3 مصلين بعد مهاجمة شخص لهم بسكين في مسجد بالسودان

الخرطوم(صدى):

هاجم رجلا مصلين داخل مسجد في ولاية كسلا في شرق السودان، فقتل ثلاثة، وجرح آخرين، الثلاثاء.

وأكد ضابط شرطة لوكالة فرانس برس، أن رجلا يحمل سكينا هاجم المصلّين داخل المسجد.

وأضاف يحيى سليمان، مدير شرطة كسلا، أن الهجوم وقع عندما تجمع مصلّون لأداء صلاة العشاء داخل مسجد في مدينة كسلا القريبة من الحدود مع إريتريا.

وقال سليمان لفرانس برس، إنّ “الحادث وقع داخل المسجد أثناء صلاة العشاء. قُتل ثلاثة أشخاص، وجرح عدد” آخر.

وأكد مصدر طبي في مستشفى مدينة كسلا التي نُقل إليها المصابون وقوع الحادث.

وروى مواطنون، أن المهاجم دخل المسجد، وحاول التحدث إلى المصلين، الذين رفضوا الاستماع اليه، وعندها أقدم على طعن عدد منهم.

وقال سليمان، إنّ “المصلّين قتلوا المهاجم” الذي لم تُحدّد هويته بعد.