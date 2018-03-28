حجز 65% من مشروع ” رواسن ينبع ” في وقت قياسي

علي القحطاني (صدى):

تم حجز424 وحدة سكنية بنسبة 65% من مشروع “رواسن ينبع” شمالي مدينة ينبع البحر، وذلك بعد نحو 3 أسابيع على إطلاق معرض الحجز.

وأكّدت وزارة ممثلة في برنامج “سكني”، أمس الثلاثاء، استمرار عمليات الحجز في المشروع القريب من المرافق، والذي يقع بمحاذاة شارع الكورنيش وعلى بعد أقل من 500 متر من شاطئ البحر الأحمر، ويبعد 15 كلم عن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبمسافة لا تتجاوز 11 كلم عن وسط المدينة.

وتبدأ أسعار الوحدات السكنية الـ660 المتنوعة المساحات من 420 ألف ريال، ولا تتجاوز الـ750 ألف ريال؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 235 ألف متر مربع، والذي تم تصميمه ليستوعب عمائر مكونة من 368 وحدة سكنية من نوع شقة، و292 تاون هاوس.