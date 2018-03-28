استخراج كتلة شعر من أمعاء طفلة اعتادت أكل خيوط السجاد

نايف السالم(صدى):

نجح الأطباء في استخراج كتلة شعر من معدة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد عملية جراحية معقدة بالأحساء.

حيث تم تنويم الطفلة قبل يوم من موعد العملية، كانت تعاني من فقدان الشهية وحالة من القيء جرّاء اعتيادها أكل شعرها وخيوط السجاد والموكيت.

وباستخراج كتلة الشعر من أمعاء الطفلة بدت وكأنها جسم لحيوان بحري متفحم ومتكلس، لذا يناشد الأطباء بضرورة الانتباه لما يضعه الأطفال في الفم.