توقعات برياح شديدة وأمطار في معظم مناطق المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة

علي القحطاني (صدى):

توقع مختص في شؤون الأرصاد أن تشهد المملكة بدايةً أمس الأربعاء، حالة عدم استقرار جوي مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تزداد خلالها فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق.

وأكد المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن تلك الحالة ستصل ذروتها غداً الخميس، موضحاً أن أهم ما يميزها هو نشاط الرياح السطحية بشكل شديد وموجات الغبار الكثيفة، إلى جانب هطول الأمطار.

وأضاف الجهني أن أقوى نشاط للرياح يتوقع أن تسجله المناطق الشمالية وخاصة تبوك والعلا وتيماء والجوف، مبينا أن تدفق السحب العالية في سماء المملكة هو تمهيد لدخول تلك الحالة.