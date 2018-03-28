غدًا.. تدشين الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

سعيد العجل(صدى):

نيابةً عن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز , يُدشِّن معالي وكيل وزارة الداخلية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز الداود الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات www.ncnc.sa على شبكة الإنترنت وذلك يوم غد الخميس الموافق 12/7/1439هـ الموافق 29/3/2018م في مقر وزارة الداخلية, وذلك بطابع جديد وتصاميم عصرية مبتكرة وبمواصفات حديثة منافسةً عالمياً تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية على مستوى العالم.

صرح بذلك مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي، وموضحاً في ذات السياق أن الأمانة العامة عملت على توفير جميع الإمكانيات والخدمات الإلكترونية لتحقيق الأهداف المنشودة وهي حماية وتبصير كافة فئات المجتمع بأضرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة تخدم شرائح المجتمع.

وأشار الرميحي: إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يُتيح لزواره تجربة فريدة تتمثل في سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة وتحميل المواد التوعوية بدقة عالية، والمشاركة التفاعلية والمعرفية الجاذبة، وطلب الاستشارات في مجالات العلاج والتأهيل من مرض الإدمان, كما يحتوي الموقع على أكاديمية تدريب إلكترونية تمكن جميع الراغبين من تلقي الدورات في مجال الوقاية بشهادات معتمدة، بالإضافة إلى موقع عالمي لعلوم المخدرات بأربع لغات، إضافةً إلى عدد من تطبيقات الهواتف الذكية للأطفال والنشئ والكبار , كما يمكنهم من تقديم طلبات التطوع مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في أنشطتها التثقيفية والتعريفية بأضرار وأخطار المخدرات.

وأوضح: أن رعاية سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإطلاق موقع الأمانة، دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء وبنات المجتمع، وتأكيد على سعي أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة والريادة في الأداء.

وفي ختام تصريحه رفع الرميحي باسم أمين عام اللجنة وجميع منسوبي الأمانة أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على رعايته إطلاق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، ولمعالي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية على تفضله بتدشين الموقع نيابةً عن سموه الكريم، مشيداً بما تلقاه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من دعم وتوجيه من لدُن سمو الوزير ومعالي الوكيل.