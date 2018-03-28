دراسة أمريكية: التوتر يؤثر على نمو الجنين

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة أمريكية جديدة، على التوتر الشديد في الحمل يؤثر على نمو الطفل، لتحذر الأمهات من خطورة الاكتئاب ليس على صحتهن فحسب بل على صحة أجنّتهن أيضاً.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من القلق والتوتر والاكتئاب والضغوطات النفسية الشديدة خلال فترة الحمل تتطور أدمغتهم بشكل مختلف عن الأطفال الذين يولدون لأمهات لا يعانين من الضغوط النفسية الشديدة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في ربط حالة الأم النفسية خلال فترة الحمل، ومدى تأثير ذلك على نمو الدماغ الخاصة بالجنين.