نقل رئيس الوزارء الإسرائيلي للمستشفى بعد إصابته بحمى شديدة

القدس(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمستشفى، موضحة أنه يعانى من حمى شديدة ويخضع لفحص طبى.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على الزعيم الإسرائيلى نُقل للمستشفى، اليوم الثلاثاء، للخضوع لفحوصات طبية بعد أن شعر بالمرض.

وأضاف أن طبيب نتنياهو الشخصى، يعتقد أن رئيس الوزراء لم يتعاف كليا من مرض ألم به قبل أسبوعين، ومن ثم قرر إخضاعه لمزيد من الفحوص فى المستشفى.