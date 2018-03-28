نقل رئيس الوزارء الإسرائيلي للمستشفى بعد إصابته بحمى شديدة
كشفت مصادر إعلامية، عن نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمستشفى، موضحة أنه يعانى من حمى شديدة ويخضع لفحص طبى.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على الزعيم الإسرائيلى نُقل للمستشفى، اليوم الثلاثاء، للخضوع لفحوصات طبية بعد أن شعر بالمرض.
وأضاف أن طبيب نتنياهو الشخصى، يعتقد أن رئيس الوزراء لم يتعاف كليا من مرض ألم به قبل أسبوعين، ومن ثم قرر إخضاعه لمزيد من الفحوص فى المستشفى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44641 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله مايقوم من مطيحه ,,
حازوقه[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 2 ساعتين
احتمال اصابه انفلونزا الخنازيييير الخبيث لل…. .
طارق[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله لايشفيه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 37 دقيقة
جِعــــــــــلِه مَيقــــــــوم مِنــــــــها .