بالفيديو.. سلالم متحركة تبتلع شخصًا في محطة مترو

اميرة خالد(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة ، مشهد مخيف للحظة سقوط شخص داخل أحد السلالم المتحركة التي تؤدي إلى القطار في محطة مترو .

وأظهر مقطع الفيديو ، وجود حالة من الخوف والهلع حول مصير الرجل بعدما ابلعته فتحة السلالم المتحركة ، حتى وصلت فرق الإنقاذ وتمكنت من استخراج الرجل وتحويله إلى المستشفى .