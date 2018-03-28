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بالفيديو.. سلالم متحركة تبتلع شخصًا في محطة مترو

بالفيديو.. سلالم متحركة تبتلع شخصًا في محطة مترو
اميرة خالد(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة ، مشهد مخيف للحظة سقوط شخص داخل أحد السلالم المتحركة التي تؤدي إلى القطار في محطة مترو .
وأظهر مقطع الفيديو ، وجود حالة من الخوف والهلع حول مصير الرجل بعدما ابلعته فتحة السلالم المتحركة ، حتى وصلت فرق الإنقاذ وتمكنت من استخراج الرجل وتحويله إلى المستشفى .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44633 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يلطف باالحال ,,

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