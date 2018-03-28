بالفيديو.. سلالم متحركة تبتلع شخصًا في محطة مترو
وثقت كاميرات مراقبة ، مشهد مخيف للحظة سقوط شخص داخل أحد السلالم المتحركة التي تؤدي إلى القطار في محطة مترو .
وأظهر مقطع الفيديو ، وجود حالة من الخوف والهلع حول مصير الرجل بعدما ابلعته فتحة السلالم المتحركة ، حتى وصلت فرق الإنقاذ وتمكنت من استخراج الرجل وتحويله إلى المستشفى .
وثق مقطع #فيديو مستخرج من كاميرات المراقبة لحظة سقوط شخص داخل أحد السلالم المتحركة التي تؤدي إلى القطار في محطة مترو وأبان الفيديو وجود حالة من الهلع حول مصير الرجل الذي سقط في فتحة السلالم المتحركة حتى حضرت فرق الإنقاذ وقامت باستخراج الرجل وتحويله إلى المستشفى وهو بصحة جيدة pic.twitter.com/h4sFrnveuE
— 💢 مُتداول حالياً 💢 (@_news_024) ٢٧ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44633 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يلطف باالحال ,,