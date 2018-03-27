بالفيديو.. الأخضر يخسر أمام بلجيكا وديًا

طلال الغامدي(صدى):

انتهى اللقاء الودي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره البلجيكي ، مساء اليوم الثلاثاء ، بفوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة دون رد .

وافتتح روميلو لوكاكو تسجيل الأهداف في مرمى الأخضر خلال الدقيقة الـ 13 من عمر الشوط الأول ، ليلحقه بهدف ثاني في الدقيقة الـ 39 .

وفي الشوط الثاني ؛ سدد اللاعب ميتشي باتشواني هدف بلجيكا الثالث في الدقيقة الـ 77 من الشوط الثاني ، ليليه بفارق دقيقة واحدة هدف رابع للاعب كيفين دي بروين خلال الدقيقة الـ 78 .

الجدير بالذكر ، أن هذا اللقاء الودي جاء ضمن مواجهات المرحلة الثالثة من معسكر الأخضر الإعدادي ، للتأهيل إلى بطولة كأس العالم الذي يقام في روسيا.