” آل الشيخ ” يعلق على مستوى الأخضر بعد لقاء بلجيكا
أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن استيائه من المستوى السئ للاعبي المنتخب الوطني الأول ، خلال المواجهة الودية أمام المنتخب البلجيكي والتي انتهت بخسارة كبيرة بأربعة أهداف دون رد .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مستوى سيء ! لازم نحصل راس حربه !
وتابع معلقًا على مستوى محمد السهلاوي ، قائلَا ” عبدالله الحمدان على صغر سنة افضل من مستوى السهلاوي الحالي ” .
حسن[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 52 دقيقة
والله خذها مني ، بلا روحه لورسيا بس يختبر ففلوس و تذاكر و ففنادق و لعيبه سيين و ايضا حفاضنا على ماء الوجه لأن روسيا راح تعطينا أقل شي خمس أهداف اذا اشفقو علينا.. ام السهلاوي والله جامع كور حرام فيه،افشل لاعب محضوض الفلوس في العالم
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمدلله اني ماشفت غير الشوط الثاني وصدفه اقلب بالقنوات والله اني خجلت ذكروني بطلاب الصف الاول الابتدائي لما يلعبوا كورة بالمدرسة ماعندك احد جري اي كلام مافي حس كروي يحزنون اتمنى ان المدرب يلعب بخطة دفاعة بحته مانبغى مهاجم نبغى نخرج باقل الاهداف تكفووون مانبغى نكون مسخره العالم تتفرج