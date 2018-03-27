” آل الشيخ ” يعلق على مستوى الأخضر بعد لقاء بلجيكا

نواف السالم(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن استيائه من المستوى السئ للاعبي المنتخب الوطني الأول ، خلال المواجهة الودية أمام المنتخب البلجيكي والتي انتهت بخسارة كبيرة بأربعة أهداف دون رد .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مستوى سيء ! لازم نحصل راس حربه !

وتابع معلقًا على مستوى محمد السهلاوي ، قائلَا ” عبدالله الحمدان على صغر سنة افضل من مستوى السهلاوي الحالي ” .