بالصور.. دار الرعاية الاجتماعية بمكة تنظم زيارة إلى مدرسة الستون الابتدائية

نايف السالم(صدى):

نظم دار الرعايه الاجتماعيه بمكه المكرمه صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/١٠هـ زيارة إلى مدرسة الستون الابتدائيه تلبية لدعوتهم برفقة(٤)من المقيمات حيث كان في استقبالهم قائدة المدرسه أ/ فدوى هوساوي.

تهدف الزيارة الى إدخال الفرح والسرور على قلوب الأمهات.

تخللت الزياره عدد من الفقرات والبرامج الترفيهيه والثقافيه والمشاهد الهادفه مع تناول وجبة الإفطار بمشاركة الطالبات في جو عائلي.

وفي ختام الاستضافه شكرت مشرفة الانشطة أ/ فاطمة قدح القائمين على جهودهم المبذولة وتوزيع الهدايا على الأمهات.