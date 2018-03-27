أول تعليق لشمس الكويتية بعد رفض دعوى أحلام

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة شمس الكويتية ، الشكر لمحاميها وللمحكمة التي رفضت دعوى الفنانة الإماراتية أحلام بطريقة مميزة .

وردت ” شمس ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، على تهنئة محاميها لها قائلة ” شكراً على وقفتك معاي بالحق ، وشكراً لمحاكم الامارات والقضاة لنطقهم بحكم العدل ” .

ونشرت الفنانة الكويتية تغريدة أخرى بعد ذلك بساعات ، قالت خلالها ” لا تبرر أفعالك كثيراً. فمن يعرفك لن يُسيء الظن فيك ” .

وجاء ذلك، بعدما خسرت الفنانة الإماراتية أحلام، قضيتها ضد شمس الكويتية، بعد خلاف دام لفترة طويلة بينهما، امتد إلى الصور العارية التي نشرت للأخيرة عبر مواقع التواصل واليوتيوب، والتي ردت الكويتية عليها بأنها فبركة من أحلام .