بالصور.. مستشفى الإيمان تستخدم جهاز الملاح الجراحي

سعيد العجل(صدى):

اجريت في مستشفى الايمان اول عملية جراحية لاستئصال لحميات الجيوب الانفية بواسطة جهاز ال NAVIGATOR (الملاح الجراحي) .

وذكر الدكتور /خلف العنزي استشاري ورئيس قسم الانف والاذن والحنجره بالمستشفى.

ان الجهاز يساعد على استئصال اللحميات والاورام بدقه وامان عاليه خصوصا في الاماكن القريبه من العين والعصب البصري والاوعيه الدمويه وذلك من خلال تحدد المكان بدقة متناهية والوصول له واستئصاله . و قدم العنزي شكره لإدارة المستشفى على توفير هذا الجهاز والذي يعد نقلة نوعية مهمة في إجراء عمليات الجيوب الانفيه في المستشفى.