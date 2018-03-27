نيابة البحرين تحقق مع أشخاص في جرائم نشر إلكترونية

المنامة(صدى):

تلقت النيابة العامة البحرينية, من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية, عددا من البلاغات، بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توصلت التحريات المكثفة إلى مرتكبي الوقائع وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.

و باشرت النيابات المختصة البحرينية فور تلقيها تلك البلاغات تحقيقاتها, وكانت الواقعة الاولى مضمونها قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع إباحية على برنامج التواصل الاجتماعي ” الواتساب ” , وباستجواب المتهم في تلك الواقعة أعترف بحيازة مقاطع إباحية على هاتفه الخاص ونشرها وترويجها في برنامج التواصل الاجتماعي.

اما الواقعة الثانية كانت في احدى القضايا الخاصة بإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , و باستجواب المتهم فيها ومواجهته بالأدلة ضده أقر بقيامه بتزويد احدى الحسابات المسيئة بمعلومات عن بعض الأشخاص وحياتهم الخاصة ونشرها في تلك الحسابات.

كما تضمنت الواقعة الثالثة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” اليوتيوب ” , تضمنت الإساءة للغير فتم استجوابه ومواجهته بأدلة الاثبات ضده, وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين سبعة أيام على ذمة التحقيق وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة.