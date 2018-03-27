رجل يحلق شعر طليقته ويلقيها من النافذة لشكه في سلوكها
في واقعة صادمة من نوعها ، ألقى رجل مصري طليقته من شرفة المنزل بعدما قيدها بالحبال ، وقام بحلق شعرها ، لمجرد أن تسلل الشك إليه في سلوكها .
وفي التفاصيل ، فقد فقد حاول الجيران تخليص المرأة من يد طليقها ، أثناء شده لشعرها وحلقه بعدما أقدم على ضربها ، وعندما هربت تجاه شرفة المنزل ، قام بإلقائها منه ، لتتوجه إلى المستشفى على الفور بعد تعرضها لإصابات وكسور بالغة .
وألقت الشرطة القبض على المتهم ، ليعترف بفعلته بعدما شك في سلوك طليقته ، حيث توجه إلى منزلها مخططًا لقتلها ، ظنًا منه أنها رفعت عليه دعوى خلع بعدما تعرفت على رجل آخر أثناء وجوده بالسجن ، لتتزوج عشيقها ، ولكنه هرب ولم يتزوجها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44634 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9096 ] نشر منذ 1 ساعة
خــــلاص مَفـــــي داعــــي تِقـــــولون مصــــــري او مصــــــريه .
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إنتــوا حطــوا ألخَــبَر وِِحِـنا راح نَعــرِف وين هـو فـيه صــار .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 1 ساعة
مطلقها وش دخلك فيها اعوذ بالله من ها الاخبار بس