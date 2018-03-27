رجل يحلق شعر طليقته ويلقيها من النافذة لشكه في سلوكها

القاهرة(صدى):

في واقعة صادمة من نوعها ، ألقى رجل مصري طليقته من شرفة المنزل بعدما قيدها بالحبال ، وقام بحلق شعرها ، لمجرد أن تسلل الشك إليه في سلوكها .

وفي التفاصيل ، فقد فقد حاول الجيران تخليص المرأة من يد طليقها ، أثناء شده لشعرها وحلقه بعدما أقدم على ضربها ، وعندما هربت تجاه شرفة المنزل ، قام بإلقائها منه ، لتتوجه إلى المستشفى على الفور بعد تعرضها لإصابات وكسور بالغة .

وألقت الشرطة القبض على المتهم ، ليعترف بفعلته بعدما شك في سلوك طليقته ، حيث توجه إلى منزلها مخططًا لقتلها ، ظنًا منه أنها رفعت عليه دعوى خلع بعدما تعرفت على رجل آخر أثناء وجوده بالسجن ، لتتزوج عشيقها ، ولكنه هرب ولم يتزوجها .