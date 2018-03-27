بالفيديو.. أروى: أحلام أكثر نجومية وفن من نوال

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة اليمنية أروى خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” منا وجر ” أن الفنانة أحلام أكثر نجومية من الفنانة نوال الكويتية .

وقالت أروى خلال الحلقة شو السبب أن يكون في حدا أول وحدا تاني بين الفنانة أحلام والفنانة نوال، الأثنين شاطرين ” .

وتابعت أروى ” بدون شك احبهم الأثنين .. لكن كفن ونجومية وانتشار الفنانة أحلام أكتر ” .