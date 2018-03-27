بالفيديو.. أروى: أحلام أكثر نجومية وفن من نوال
أكدت الفنانة اليمنية أروى خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” منا وجر ” أن الفنانة أحلام أكثر نجومية من الفنانة نوال الكويتية .
وقالت أروى خلال الحلقة شو السبب أن يكون في حدا أول وحدا تاني بين الفنانة أحلام والفنانة نوال، الأثنين شاطرين ” .
وتابعت أروى ” بدون شك احبهم الأثنين .. لكن كفن ونجومية وانتشار الفنانة أحلام أكتر ” .
الفنانه #اروى 🌸 اروى : بدون اشك احبهم الثنتين , ومافي حدا اول وحدا ثاني . . . #مشاهير #مشاهير_سناب #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #هنادي_الكندري #دانه_الطويرش #فوز_الفهد #روان_بن_حسين #روى_الصبان #بدر_زيدان #اسيل_عمران #نهى_نبيل #نصره_الحربي #كابتن_ريما #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #رهف_العنزي #وله_السحيم #غاده_السحيم
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