بالفيديو.. شاب يفاجأ معلمة ويطلب يدها أمام طالباتها
فاجأ شاب صديقته بمحل عملها بإحدى المدارس الأمريكية ، وطلب يدها للزواج أمام طالباتها .
وأظهر مقطع فيديو متداول المعلمة وهي في حالة ذهول لحظة دخول مكتبها ووجدته ت مزينا وبه كعكة ثم انتقلت للفصل لتجد طالباتها يمنحنها الورود ويهنئونها بعيد ميلادها، ثم أخبروها بأن شخص آخر يريد أن يهنئها بعيد ميلادها لتجد حبيبها يقدم لها خاتم الزواج طالبا أن تصبح زوجة له، فوافقت على الفور.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44634 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي تحب لو هو دب ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 57 دقيقة
ياحلوهم والحركات اللي سواها مره تدخل القلب
معلمة[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 44 دقيقة
😭😭💔
الله يسعدهم 😍