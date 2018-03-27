بالفيديو.. شاب يفاجأ معلمة ويطلب يدها أمام طالباتها

واشنطن(صدى):

فاجأ شاب صديقته بمحل عملها بإحدى المدارس الأمريكية ، وطلب يدها للزواج أمام طالباتها .

وأظهر مقطع فيديو متداول المعلمة وهي في حالة ذهول لحظة دخول مكتبها ووجدته ت مزينا وبه كعكة ثم انتقلت للفصل لتجد طالباتها يمنحنها الورود ويهنئونها بعيد ميلادها، ثم أخبروها بأن شخص آخر يريد أن يهنئها بعيد ميلادها لتجد حبيبها يقدم لها خاتم الزواج طالبا أن تصبح زوجة له، فوافقت على الفور.