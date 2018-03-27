بالفيديو.. الشاعر هادي المنصوري يمسخر الشيخ تميم

اميرة خالد(صدى):

وجه الشاعر الإماراتي هادي المنصوري ، عدة أبيات شعرية إلى الأمير القطري تميم ، ساخرًا من الصفعة القوية التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بتوين بعدما كرشه ورفض تدخل الدوحة في أي ملفات تخص الجانب الأوروبي .

وقال الشاعر في مقطع فيديو وثقه ليصف موقف تميم المحرج الذي وقع فيه أثناء زيارته إلى موسكو ، والتي تضمنت بعض أبياتها ” شد الرحال لدار عمه بوتين من بعد ما ضاقت فجوجه الوسيعة .. زيارته إن كانت بتحتاج يومين في ساعة تفشل بعوداها سريعا ” .

وأشار خلال أبياته الشعرية ، إلى الفرق بين معاملة رؤساء الدول لقطر ولقيادة المملكة الرشيدة ، قائلًا ” القطيعة هي الحل في رياض الرجال المصلين دار الملوك مطبقين الشريعة ، لو روحت جنب الروس ولا الصين ، أبوفهد عمك ولازم تطيعه ” .