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بالفيديو.. انقاذ طفل تدلى رأسه من شرفه بالطابق الثالث

بالفيديو.. انقاذ طفل تدلى رأسه من شرفه بالطابق الثالث
بكين(صدى):

تمكن عدد من المواطنين في مدينة هوانجشى بمقاطعة هوبى بوسط الصين ، من انقاذ طفل عُلقت رأسه بين القضبان الحديدية الخاصة بالأمان ، عقب تدليه من نافذة مسكنه بالطابق الثالث .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ثلاثة رجال يتسلقون على المبنى، يقترب أحدهما من الطفل ثم يقف على سطح الطابق الثاني لدفع الصبي إلى الغرفة.

https://cdn.liveleak.com/80281E/ll_a_s/2018/Mar/26/LiveLeak-dot-com-swqHC_1522106467-Xo3yJk56i9MeoMAH06IqdkhX25Mz47eZ1522105564mp4.mp4.5ab985932a783.mp4?6PicOOYk_njfVVtrbUkOWKIEmrho3L4We4J28ezyTZRUmEyiUrTbcl9ixM4yS2FE


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44634 ] نشر منذ 26 دقيقة

دامنه سلم بقلعته ,,

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