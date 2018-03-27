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بالفيديو.. فتيات مصريات يشعلن لجان الانتخابات رقصًا

بالفيديو.. فتيات مصريات يشعلن لجان الانتخابات رقصًا
طاهر حسن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مظاهر احتفال مجموعة من الفتيات المصريات، أمام إحدى اللجان الانتخابية للرئاسة في محافظة بورسعيد .
وخلال المقطع، ظهرت مجموعة من الفتيات وهن يرقصن على مجموعة من الأغاني الحماسية ويغنين ويلتقطن الصور التذكارية .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 20 دقيقة

أجل بروح اصوت

[ عدد التعليقات: 15453 ] نشر منذ 15 دقيقة

يالهوي ليه كذا بس

[ عدد التعليقات: 9089 ] نشر منذ 9 دقائق

خِـــذــي مَــــــعَك يا مغابش تكــــــــــفى .😊.
.
لا ومُحَجَــــــبات بَــــــــــــعَد .🙄🤔😅😳.

[ عدد التعليقات: 3133 ] نشر منذ 7 دقائق

واضح انهم صغيرات بالسن لم تتعدي اكبرهن 18 ورقصوا حلو

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