بالفيديو.. فتيات مصريات يشعلن لجان الانتخابات رقصًا

طاهر حسن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مظاهر احتفال مجموعة من الفتيات المصريات، أمام إحدى اللجان الانتخابية للرئاسة في محافظة بورسعيد .

وخلال المقطع، ظهرت مجموعة من الفتيات وهن يرقصن على مجموعة من الأغاني الحماسية ويغنين ويلتقطن الصور التذكارية .