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بالفيديو.. شاعر يتورط في قصيدة فـ ” وهوووه “

بالفيديو.. شاعر يتورط في قصيدة فـ ” وهوووه “
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف، شاعر يتورط في قراءة قصيدة لم يكتبها في حفل، وفوجئ بكلمات لم ينتبه إليها، مما أحدث حالة من الهرج والمرج بين الحضور فور سماعها.
وكان الشاعر يقرأ القصيدة بشكل رسمي بينما الحضور بدي عليهم علامات المرح، إلي انا جاء إلي لفظ في ” وهوووه ” وعلا صوت الحضور بالضحك.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44617 ] نشر منذ 28 دقيقة

ههههههههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 15453 ] نشر منذ 24 دقيقة

ياشين الفشيله

[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 23 دقيقة

هذ ينطبق عليه المثل …
يامن شرى له من حلاله عله…
يعجبني بالحساويه طيبتهم وعلى نياتهم

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 18 دقيقة

والله المسكين اجتهد لكن الواحد ماياخذ زمنه وزمن غيره

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 دقائق

وهو وهو قلبها نبح

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