بالفيديو.. شاعر يتورط في قصيدة فـ ” وهوووه “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف، شاعر يتورط في قراءة قصيدة لم يكتبها في حفل، وفوجئ بكلمات لم ينتبه إليها، مما أحدث حالة من الهرج والمرج بين الحضور فور سماعها.

وكان الشاعر يقرأ القصيدة بشكل رسمي بينما الحضور بدي عليهم علامات المرح، إلي انا جاء إلي لفظ في ” وهوووه ” وعلا صوت الحضور بالضحك.