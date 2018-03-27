بالفيديو.. شاعر يتورط في قصيدة فـ ” وهوووه “
أظهر مقطع فيديو طريف، شاعر يتورط في قراءة قصيدة لم يكتبها في حفل، وفوجئ بكلمات لم ينتبه إليها، مما أحدث حالة من الهرج والمرج بين الحضور فور سماعها.
وكان الشاعر يقرأ القصيدة بشكل رسمي بينما الحضور بدي عليهم علامات المرح، إلي انا جاء إلي لفظ في ” وهوووه ” وعلا صوت الحضور بالضحك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44617 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 15453 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياشين الفشيله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذ ينطبق عليه المثل …
يامن شرى له من حلاله عله…
يعجبني بالحساويه طيبتهم وعلى نياتهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9089 ] نشر منذ 19 دقيقة
مِســـــــــكين ههههههههههههه .😂😀😅😃.
مغابش[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 18 دقيقة
والله المسكين اجتهد لكن الواحد ماياخذ زمنه وزمن غيره
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههههه
مسكين متحمس اكيد هناك من عامل فيه مقلب ومغير في أبيات القصيده
[email protected][ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 دقائق
وهو وهو قلبها نبح
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16451 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههه