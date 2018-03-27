بالفيديو.. كويتية تشن هجوما حادا على المشاهير

اميرة خالد(صدى):

شنت مواطنة كويتية هجومًا حادًا على المشاهير العرب ، بسبب خروجهم عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع الخليجي .

وأظهر المقطع المتداول ، المواطنة وهي تعبر عن استيائها من تصرفات النجمات اللواتي تحولن إلى قدوة للأجيال الجديدة في المكياج والملابس وأسلوب الحياة ، قائلة ” لازم تنتبهوا على السلوك لأنكوا تماديتوا كثيرًا وبنات البلد لا يقبلن بهذا الشئ ، نحن تحكمنا عادات وتقاليد ” .