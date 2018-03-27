  • الثلاثاء 27

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. كويتية تشن هجوما حادا على المشاهير

بالفيديو.. كويتية تشن هجوما حادا على المشاهير

بالفيديو.. كويتية تشن هجوما حادا على المشاهير
اميرة خالد(صدى):

شنت مواطنة كويتية هجومًا حادًا على المشاهير العرب ، بسبب خروجهم عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع الخليجي .
وأظهر المقطع المتداول ، المواطنة وهي تعبر عن استيائها من تصرفات النجمات اللواتي تحولن إلى قدوة للأجيال الجديدة في المكياج والملابس وأسلوب الحياة ، قائلة ” لازم تنتبهوا على السلوك لأنكوا تماديتوا كثيرًا وبنات البلد لا يقبلن بهذا الشئ ، نحن تحكمنا عادات وتقاليد ” .


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3133 ] نشر منذ 6 دقائق

صح لسانك بس مين يسمع اظنهم طرش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *