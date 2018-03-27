بالفيديو.. كويتية تشن هجوما حادا على المشاهير
شنت مواطنة كويتية هجومًا حادًا على المشاهير العرب ، بسبب خروجهم عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع الخليجي .
وأظهر المقطع المتداول ، المواطنة وهي تعبر عن استيائها من تصرفات النجمات اللواتي تحولن إلى قدوة للأجيال الجديدة في المكياج والملابس وأسلوب الحياة ، قائلة ” لازم تنتبهوا على السلوك لأنكوا تماديتوا كثيرًا وبنات البلد لا يقبلن بهذا الشئ ، نحن تحكمنا عادات وتقاليد ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44617 ] نشر منذ 25 دقيقة
صج كلامج صج ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3133 ] نشر منذ 6 دقائق
صح لسانك بس مين يسمع اظنهم طرش