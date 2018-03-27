بالفيديو.. كويتي ينتقد رقص الفاشينيستات بأسلوب جديد
وجه مواطن كويتي ، انتقادًا للفاشينستات وأسلوبهن في الرقص الذي يشذ عن العادات والتقاليد المتعارف عليها ، خلال مقطع فيديو قام بتوثيقه .
وحاول المواطن انتقاد الفاشينستات خلال المقطع بأسلوب جديد ، حيث طالبهن بالعودة إلى الرقص وفقًا للعادات الكويتية المتعارف عليها والأغاني الخليجية الأصيلة ، حيث دعاهن لإحياء التراث القديم .
فيديو / مواطن ينتقد الفاشينيستات وأقاربهم .. ولكن بأسلوب جديد. pic.twitter.com/oZBpdfVll4
— المجلس (@Almajlliss) ٢٧ مارس، ٢٠١٨
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