بالفيديو.. كويتي ينتقد رقص الفاشينيستات بأسلوب جديد

خالد الظفيري(صدى):

وجه مواطن كويتي ، انتقادًا للفاشينستات وأسلوبهن في الرقص الذي يشذ عن العادات والتقاليد المتعارف عليها ، خلال مقطع فيديو قام بتوثيقه .

وحاول المواطن انتقاد الفاشينستات خلال المقطع بأسلوب جديد ، حيث طالبهن بالعودة إلى الرقص وفقًا للعادات الكويتية المتعارف عليها والأغاني الخليجية الأصيلة ، حيث دعاهن لإحياء التراث القديم .