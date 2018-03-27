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بالفيديو.. لحظة وصول سما المصري بالموتوسيكل لجنة الانتخابات الرئاسية للتصويت

بالفيديو.. لحظة وصول سما المصري بالموتوسيكل لجنة الانتخابات الرئاسية للتصويت
أحمدمصطفى(صدى):

أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل ، بعدما وصلت إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأحد المدارس ، على الدراجة النارية الخاصة بها .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة وصول الفنانة وسط تهافت المعجبين عليها ، لتخبرهم أنها ستوقف دراجتها وتعود لهم .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44617 ] نشر منذ 45 دقيقة

قلة حلا ,,

,, وصاخه في مصاخه ,,

[ عدد التعليقات: 9089 ] نشر منذ 27 دقيقة

يعنــــي شــوفــــــوا أللحَـــــمه ألهــــــــبرَه دي مِــن دَه بُــــكرَه بِقِــرشــــــــين .
.
ههههههههههههه. زغــرَطــي يَمـــو سَــــــــيد .😅😄😁😂😀😅😃.

[ عدد التعليقات: 15453 ] نشر منذ 23 دقيقة

ههههههه

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