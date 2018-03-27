بالفيديو.. لحظة وصول سما المصري بالموتوسيكل لجنة الانتخابات الرئاسية للتصويت

أحمدمصطفى(صدى):

أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل ، بعدما وصلت إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأحد المدارس ، على الدراجة النارية الخاصة بها .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة وصول الفنانة وسط تهافت المعجبين عليها ، لتخبرهم أنها ستوقف دراجتها وتعود لهم .