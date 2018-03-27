بالفيديو.. لحظة وصول سما المصري بالموتوسيكل لجنة الانتخابات الرئاسية للتصويت
أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل ، بعدما وصلت إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأحد المدارس ، على الدراجة النارية الخاصة بها .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة وصول الفنانة وسط تهافت المعجبين عليها ، لتخبرهم أنها ستوقف دراجتها وتعود لهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44617 ] نشر منذ 45 دقيقة
قلة حلا ,,
,, وصاخه في مصاخه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9089 ] نشر منذ 27 دقيقة
يعنــــي شــوفــــــوا أللحَـــــمه ألهــــــــبرَه دي مِــن دَه بُــــكرَه بِقِــرشــــــــين .
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ههههههههههههه. زغــرَطــي يَمـــو سَــــــــيد .😅😄😁😂😀😅😃.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15453 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههه