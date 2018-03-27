علا الفارس تخسر وزنها بعد إيقافها من ” إم بي سي “

دنيا عادل(صدى):

بات ملحوظًا خسارة الإعلامية الأردنية علا الفارس للكثير من وزنها مؤخرًا ، عبر الصور التي قامت بنشرها لها عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .

ويأتي تغير شكل جسم ” الفارس ” ونزول وزنها ، بعدما تم إيقافها من قناة ” إم بي سي ” في وقت سابق ، بسبب الحملة التي شنها مغردون عبر ” تويتر ” عليها ، لنشرها تغريدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس بدلًا من تل أبيب .