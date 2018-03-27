علا الفارس تخسر وزنها بعد إيقافها من ” إم بي سي “
بات ملحوظًا خسارة الإعلامية الأردنية علا الفارس للكثير من وزنها مؤخرًا ، عبر الصور التي قامت بنشرها لها عبر موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” .
ويأتي تغير شكل جسم ” الفارس ” ونزول وزنها ، بعدما تم إيقافها من قناة ” إم بي سي ” في وقت سابق ، بسبب الحملة التي شنها مغردون عبر ” تويتر ” عليها ، لنشرها تغريدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس بدلًا من تل أبيب .
abdul[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 1 ساعة
الشعار الجديد هو : نقِّص دخلك، يَنقُص وزنك !
حازوقه[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 22 دقيقة
نفسها مسدوده ما تشتهي المنسف وﻻ الكريمه المثلجه .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15453 ] نشر منذ 14 دقيقة
ههههههه