فتيات يمنيات يعرضن اجسادهن مقابل بطاقات شحن
عجبت مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير والفيس بوك ” بالكثير من الفتيات اليمنيات ممن وصل بهن الحال إلى عرض اجسادهن على مواقع التواصل مقابل أما مبالغ مالية أو بطاقات لشحن الهواتف النقالة.
وساهمت المليشيات الحوثية إلى تفشي الظاهرة الغير مألوفة لدى اليمنيين الذي تحكمهم أعراف قبلية تجرم مثل هذه التصرفات؛ إلا أن المتابع لتلك الحسابات يلاحظ تودد وتوسل الفتيات للشبان بمقابل مادي البعض منهم كان يطلب بطاقات شحن للهاتف على أرقام لشركات الاتصال اليمنية بذريعة الظروف التي تمر بها اليمن أو بسبب غربه أولياء امورهن.
ويذكر أن المليشيات الحوثية فعلت باليمن مالم تفعله الدول المحتلة بتجويع الأهالي ودفعهم إلى ما لا يحمد عقباه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4204 ] نشر منذ 56 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم احفظ اعراض المسلمين من كل شر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44617 ] نشر منذ 43 دقيقة
اللهم اكشف الشر والضر ,, آمين ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يستر علينا وعليهم
معلمة[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يستر على بنات المسلمين ويصلح حالهن
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 7 دقائق
البلا ان الظاهرة هذي اصبحت حتى عندنا
والمصيبة الان يطلبون تحويل مبلغ وتعطي المغفل حساب ولد تعرفه وتقول هذا حساب اخوي ولد اختي واذا حول تصكه بلوك هههههههههه
وبصراحه المغفلين كثير وخلال فيهم
مغابش[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يأخذ الحوثي وتوكل كرمان والا من متى اليمنيات يرخصن انفسهم