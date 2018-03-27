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لاعبوا النصر يكتفون بمناورة كروية أمام الأولمبي

لاعبوا النصر يكتفون بمناورة كروية أمام الأولمبي
ماجد محمد(صدى):

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء ، مناورة كروية من شوطين على كامل الملعب ، وذلك أمام الفريق الأولمبي ، حيث اكتفى لاعبوا الفريق بذلك .

ووقف مدرب العالمي ” كرونسلاف يورشيتش على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين ، لتنتهي المناورة بهدفين للفريق الأول دون رد .

وتضمنت تشكيلة المناورة من الفريق الأول ، اللاعبيم حسين شيعان ، وعوض خميس ، وبرونو ، وعبدالله مادو ، وعبدالله الاسطاء ، وعبدالعزيز الجبرين ، وأحمد الفريدي ، وليوناردو ، ومحمد فوزير ، وعبدالمؤمن جابو ، وحسن الراهب .

وانضم للأولمبي ، حارس المرمى عبدالله العنزي ، واللاعبين أسامة البواردي ، وحمد العقيلي ، وابراهيم سعيد ، وعبدالكريم المزيعل ، وخالد الشويع ، وفهد الحمد ، ونواف الشنيشني ، والظفيري وسعد الشمري ومحمد الشهراني .

 


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