لاعبوا النصر يكتفون بمناورة كروية أمام الأولمبي

ماجد محمد(صدى):

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء ، مناورة كروية من شوطين على كامل الملعب ، وذلك أمام الفريق الأولمبي ، حيث اكتفى لاعبوا الفريق بذلك .

ووقف مدرب العالمي ” كرونسلاف يورشيتش على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين ، لتنتهي المناورة بهدفين للفريق الأول دون رد .

وتضمنت تشكيلة المناورة من الفريق الأول ، اللاعبيم حسين شيعان ، وعوض خميس ، وبرونو ، وعبدالله مادو ، وعبدالله الاسطاء ، وعبدالعزيز الجبرين ، وأحمد الفريدي ، وليوناردو ، ومحمد فوزير ، وعبدالمؤمن جابو ، وحسن الراهب .

وانضم للأولمبي ، حارس المرمى عبدالله العنزي ، واللاعبين أسامة البواردي ، وحمد العقيلي ، وابراهيم سعيد ، وعبدالكريم المزيعل ، وخالد الشويع ، وفهد الحمد ، ونواف الشنيشني ، والظفيري وسعد الشمري ومحمد الشهراني .