بالفيديو.. إيران تفوز على الجزائر بثنائية

نواف السالم(صدى):

فاز المنتخب الإيراني، على نظيره الجزائري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب ” يو بي إس أرينا ” ، بمدينة جراتس النمساوية، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2018 بروسيا.

افتتح سردار ازمون، التسجيل لإيران في الدقيقة 11، وعزز مهدي طارمي، تقدم المنتخب الفارسي، في الدقيقة 19 بالهدف الثاني، بينما أحرز فاروق شافعي، هدف الخضر في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

ويقع المنتخب الإيراني، في المجموعة الثانية بالمونديال، رفقة إسبانيا، والمغرب، والبرتغال، بينما يغيب الجزائر عن المشاركة في المحفل العالمي.