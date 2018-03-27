تشكيلة لمنتخب يجمع العرب

نواف السالم(صدى):

وضع مشجعوا كرة القدم تشكيلة تخيلية, لأول فريق عربي, يضم مجموعة من اللاعبين العرب, وهم ” محمد صلاح , عمرو السومة, عمر الخريبين, ويوسف المساكني, وحكيم زياش, وفهد المولد, ورياض محرز, وعمر عبد الرحمن, وأكرم عفيف ” , جاء هذا في إطار حلمهم بأن تقوم الدول العربية بعمل منتخب كرة قدم عربي, مما أثار ردود فعل مختلفة حول أحلام كل شخص لتشكيلة تخيلية لمنتخب شباب العرب.

وأضافت شائعات حول هذا الأمر, وجهة نظر البعض في تشكيلة الفريق, ورؤيتهم للأفضل, فقال أحدهم أن وجود ” محمد صلاح, عمر السومة, يوسف المساكني ” قوة هجومية جبارة, يليق بها اللعب امام المنتخبات الأوروبية.

فيما تمنى البعض تحويل هذا الحلم إلى حقيقة واقعية, وتحول الأمر إلى مناقشة حول كيفية تحقيق هذا, رافعين شعار ” وليه ما نحلمشي ” , مؤكدين إنه إذا تحقق هذا الحلم, سيأخذ منتخب العرب كأس العالم.