كليات ومعاهد الجبيل تعلن 24 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في “ كلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني ” .

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أستاذ مساعد في المحاسبة (وظيفتين/ للنساء).

– أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية (وظيفتين).

– أستاذ مساعد في الميكانيكا التطبيقية والتصميم وعلوم المواد والتصنيع (وظيفتين).

– مدرب لحام الصناعية (وظيفتين).

– مدرب معدات (عدد 3 وظائف).

– مدرب تركيب الأنابيب والتصنيع (وظيفتين).

– مدرب مهارات الأجهزة الصناعية والتحكم (عدد 4 وظائف).

– مدرب مهارات المعدات الثقيلة (وظيفتين).

– مدرب المهارات الكهربائية الصناعية (وظيفتين).

– مدرب مشغل رافعة (وظيفتين).

– مدرب أول الغوص التجاري.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .