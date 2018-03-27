بالفيديو والصور.. الأخضر يغادر إلى استاد الملك بودوان للقاء بلجيكا
غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول ، المعسكر التدريبي ، إلى استاد الملك بودوان ، مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديًا .
ويأتي هذا اللقاء الودي ، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من معسكر الأخضر الإعدادي ، للتأهيل إلى بطولة كأس العالم .
📹| شاهد.. مغادرة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى استاد الملك بودوان استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا..#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦#السعودية_بلجيكا #BELKSA pic.twitter.com/SSBbboA6c0
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٧ مارس، ٢٠١٨
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