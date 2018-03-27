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بالفيديو والصور.. الأخضر يغادر إلى استاد الملك بودوان للقاء بلجيكا

بالفيديو والصور.. الأخضر يغادر إلى استاد الملك بودوان للقاء بلجيكا
ماجد الأشرم(صدى):

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول ، المعسكر التدريبي ، إلى استاد الملك بودوان ، مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديًا .

ويأتي هذا اللقاء الودي ، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من معسكر الأخضر الإعدادي ، للتأهيل إلى بطولة كأس العالم .


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