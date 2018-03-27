بالفيديو والصور.. الأخضر يغادر إلى استاد الملك بودوان للقاء بلجيكا

ماجد الأشرم(صدى):

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول ، المعسكر التدريبي ، إلى استاد الملك بودوان ، مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديًا .

ويأتي هذا اللقاء الودي ، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من معسكر الأخضر الإعدادي ، للتأهيل إلى بطولة كأس العالم .