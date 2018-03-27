المدرب المطارد من الهلال والاهلي يوقع لنادي صيني

طلال الغامدي(صدى):

حسمت ادارة نادي جيانغسو الصيني, اليوم, الثلاثاء, التعاقد مع المدرب الجديد, “ كوزمين اولاريو ” على تدريب الفريق لمدة 3 سنوات قادمة بعد الاجتماع به في الصين اليوم, خلفاً للايطالي فابيو كابيلو, الذي انهى ارتباطه مع الفريق.

وكان اسم كوزمين قد ارتبط كثيراً بالتوقيع مع ناديا ” الهلال والاهلي ” الذين يبحثون عن مدرب جديد وكانت كل التقارير تشير لعودته للسعودية الا أن ارتباط المدرب بعملية جراحية حال دون ذلك، ليفاجئ بعدها الروماني الجميع بالتوقيع اليوم مع نادي جيانغسو الصيني.