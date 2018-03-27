المدرب المطارد من الهلال والاهلي يوقع لنادي صيني
حسمت ادارة نادي جيانغسو الصيني, اليوم, الثلاثاء, التعاقد مع المدرب الجديد, “ كوزمين اولاريو ” على تدريب الفريق لمدة 3 سنوات قادمة بعد الاجتماع به في الصين اليوم, خلفاً للايطالي فابيو كابيلو, الذي انهى ارتباطه مع الفريق.
وكان اسم كوزمين قد ارتبط كثيراً بالتوقيع مع ناديا ” الهلال والاهلي ” الذين يبحثون عن مدرب جديد وكانت كل التقارير تشير لعودته للسعودية الا أن ارتباط المدرب بعملية جراحية حال دون ذلك، ليفاجئ بعدها الروماني الجميع بالتوقيع اليوم مع نادي جيانغسو الصيني.
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