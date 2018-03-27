  • الثلاثاء 27

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء
نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، مصحوبًا بارتفاع في درجات الحرارة ، يوم غد الأربعاء .
وأشارت الهيئة ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها ، بالإضافة إلى مناطق نجران والأجزاء الغربية من الرياض لتمتد إلى حائل والجوف والقصيم والحدود الشمالية .
وأوضحت أن السماء تكون غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة ، ومن المتوقع سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *