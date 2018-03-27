حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، مصحوبًا بارتفاع في درجات الحرارة ، يوم غد الأربعاء .

وأشارت الهيئة ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها ، بالإضافة إلى مناطق نجران والأجزاء الغربية من الرياض لتمتد إلى حائل والجوف والقصيم والحدود الشمالية .

وأوضحت أن السماء تكون غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة ، ومن المتوقع سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير .