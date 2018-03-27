غارات مكثفة تستهدف الميليشيا الحوثية الإيرانية في صعدة وعمران

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي عمران، وصعدة اليمنيتين.

وقالت مصادر صحفية، إن عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرية حرف سفيان.

وفي ذات السياق واصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في محافظة صعدة، وتركزت الغارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في مديريات باقم، وكتاف، ورازح، والبقع، ومجز، والصفراء، ومدينة صعدة.