مقتل 9 من المليشيا بعمليتين نوعيتين للجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

قُتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم بعملية نوعية للجيش الوطني اليمني في جبهة المصلوب، غربي محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وقال مدير أمن المصلوب الرائد محمد جعفر في تصريح صحفية، إن الجيش الوطني في جبهة المصلوب، نفذ عملية نوعية بالهجوم على موقع للمليشيا الحوثية في منطقة الهيجة، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر المليشيا الحوثية، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة كانت بحوزة المليشيا.

وكان الجيش الوطني اليمني نفذ الليلة الماضية عملية مماثلة في منطقة سداح، أسفرت عن مقتل عنصرين من المليشيا الحوثية وإصابة آخرين.