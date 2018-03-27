مدرسة تكرم طالبا مثاليا بريال واحد

علي القحطاني(صدى):

في موقف مثير للسخرية، كرمت إدارة إحدى المدارس الطالب المثالي بمبلغ ضئيل جدًا لم يكن متوقعًا.

ومنحت المدرسة الطالب، كوبون شراء من المقصف، ليفاجأ بأن المبلغ المدون في الكوبون تبلغ قيمته ريال واحد فقط.