نشر : منذ 59 دقيقة 1٬731 3 الاخبار المحلية مدرسة تكرم طالبا مثاليا بريال واحد علي القحطاني(صدى): في موقف مثير للسخرية، كرمت إدارة إحدى المدارس الطالب المثالي بمبلغ ضئيل جدًا لم يكن متوقعًا. ومنحت المدرسة الطالب، كوبون شراء من المقصف، ليفاجأ بأن المبلغ المدون في الكوبون تبلغ قيمته ريال واحد فقط. الوسوم:ريال, طالب, مدرسة
مغرد[ عدد التعليقات: 1335 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا استهزا والى جاب الفكره سخيف لو انا مكان ابو الولد اوالولد اقول خذه اعطه ولدك ما نى فى حا جته الله لا يكثر خيره الا ن اكيد اخويه الطالب حا طين عليه تعليق
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 11 دقيقة
بعض العقول مدري كيف تفكر وكيف عايشين وفيه منهم مسؤلين في مشاريع حكوميه تلقى تفكيره ومخه متيس وتمشي اموره
alfahd42[ عدد التعليقات: 15446 ] نشر منذ 5 دقائق
معقوله