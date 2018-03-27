بالفيديو.. الاتحاد البلجيكي للكرة يحتفي بنظيره السعودي

نواف السالم(صدى):

رحب جيرارد لينارد، رئيس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، احتفاءا بالمباراة الودية التي تجمع المنتخبين مساء اليوم.

وخلال لقاء الاتحادين؛ بحث ” عزت ” مع ” لينارد ” سبل التعاون الممكنة بينهما بما يحقق الاستفادة والاستمراية.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي، درعًا تذكاريًا لرئيس اتحاد القدم البلجيكي، والذي قدم أيضًا هدية تذكارية بهذه المناسبة، فضلًا عن إقامته مسبقًا لحفل غداء على شرف الدكتور عادل عزت، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في بلجيكا وعدد من المسؤولين .



