بالصور.. تألقي بإطلالات أنثوية هذا الصيف بـ ” الساتان “

أماني الغامدي(صدى):

أجمعت دور الأزياء العالمية على طرح إطلالات أنثوية تتميز برقة فساتين الساتان ، ورغم أنَ أزياء الساتان تعتبر حليفة السيدات الجذابات في المناسبات والسهرات، إلا أننا شهدناها لموسم ربيع وصيف 2017-2018، بأسلوب أكثر عفوية وكاجويل.

واتسمت فساتين الساتان على منصات أبرز العروض بالأنوثة المفرطة والحشمة التي تتماشى مع إطلالات السيدة خلال النهار، خصوصاً أنّ أبرز دور الأزياء عرضتها مع الأحذية المسطحة لمزيج من الأناقة والراحة والأنوثة.

فساتين من الساتان الأبيض اللولي ميزت مجموعة Simone Rocha لهذا الصيف، وأخرى ببراءة اللون الزهري الباستيلي عرضتها دار Roksanda. لذا، إن كنت سيدتي من هواة الحضور الجذاب المفعم بالأنوثة، حتماً ستجعلين فساتين الساتان من أولى خياراتك.