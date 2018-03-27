بالصور.. عودة ” فوكسهول كورسا GSi ” بعد غياب 25 عاما

لوتن(صدى):

أحيت فوكسهول اسم كورسا GSi بعد غيابه لمدة 25 عاما والكشف عن السيارة الهاتشباك المثيرة يستهدف تقديم مستويات قيادة مميزة مثل كورسا VXR، ولكن مع توفير كل الرحابة الممكنة والاقتصادية والكفاءة الخاصة بالموديلات التقليدية.

وتتوفر السيارة بصورة حصرية بثلاثة أبواب فقط, وتتبني باقة جسم خارجية تشمل مداخل تهوية كبيرة وشبكة تهوية خاصة واضافات من ألياف الكربون في الجانبين وعتبات جانبية ممتدة, واسبويلر خلفي كبير ومخارج عادم كرومية. وبالنسبة لمقصورة السيارة، فهي تختلف عن باقي نسخ كورسا من خلال دواسات ألومنيوم وفرش جلدي لعجلة القيادة الرياضية.

كما تشمل تجهيزات السيارة القياسية نظام ترفيهي IntelliLink مع مشغل آبل كار بلاي وآندرويد أوتو, ومن ضمن التحديثات الأخرى في السيارة عجلات ألومنيوم 18 بوصة مع الاستمرار في تقديم نفس التعليق والمكابح الخاصة بكورسا VXR. ولم يتم الاعلان بعد عن المواصفات الفنية للمحرك ولكن الموديل ستظهر مزيد من التفاصيل بخصوصه في نهاية العام الجاري.

