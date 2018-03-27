ميسي يغيب عن مواجهة إسبانيا وديًا

ماجد محمد(صدى):

يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني في لقاء ودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ” واندا متروبوليتانو ” في غياب النجم ليونيل ميسي بسبب إصابة على مستوى العضلات الخلفية للفخذ.

وكشفت مصادر، أنه على الرغم من إكماله حصتين تدريبيتين في اليومين الماضيين بدون مشكلة إلا أن نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي تعرض لإصابة مساء أمس الاثنين لتتأكد عدم قدرة قائد منتخب التانجو على اللعب.

ويعمل المدرب الأرجنتين، خورخي سامباولي، على الخطة البديلة حيث سيكون التشكيل الأساسي مكونا من روميرو وبوستوس وأوتاميندي وروخو وتاجليافيكو وماشيرانو وبانيجا وميزا ولو سيلسو وبافون وهيجوايين، حيث يعد لو سيلسو هو من سيعوض غياب ميسي.