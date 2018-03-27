بالصور.. سيدة مصرية تلجأ إلى مهنة الرجال لكسب المال

اميرة خالد(صدى):

الست ” أسماء ” أول نجارة ومنجدة واستروجية في مصر ” أسماء مجاهد ” الملقبة بـ ” الأسطي أسماء ” سيدة في عمر الثلاثين، وأول سيدة تعمل بالنجارة في مصر.

قالت أسماء إنها بدأت المهنة مع زوجها و تعلمتها من خلاله، وأكملت ” زوجي نجار وكنت أنزل معه الورشة, وبدأت أراقبه وهو يعمل، وذات مرة كان يعمل ولكن شعر بالتعب فذهب للنوم فأكملت مكانه زي ما كنت بشوفه وهو يعمل، ولما صحي اتفاجئ بما فعلته وفرح ومن وقتها وانا اعمل معه ” .

أسماء بنت وحيدة مع 3 أخوة رجال، ولكنها غير مدللة، حيث أن والدها كان يعلمها أن تتحمل المسئولية منذ صغرها, وتعودت على حب العمل، وتعلمت وحصلت على شهادة الدبلوم في قسم الملابس, ولكنها أحبت النجارة.

أما عن مصاعب العمل والتنسيق ما بين دورها كأم لطفلين وعاملة بالمشغل, قالت: ” العمل لم يأثر على حياتي، وكل شئ وله وقته سواء الطبخ أو شغل البيت أو حتى متابعة مذاكرة أولادي، كما أن زوجي يساعدني في البيت زي ما أساعده في العمل ” .