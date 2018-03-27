تطبيق العقوبات البديلة لمخالفي الأنظمة المرورية بمستشفى محايل العام

محمد بن طحيطح(صدى):

وقعت، صباح اليوم، شراكة مجتمعية بين قطاع محايل الصحي ومرور محايل لتنفيذ العقوبات البديلة لمخالفي أنظمة المرور داخل المستشفى حيث كان في استقبالهم مدير مستشفى محايل العام الأستاذ محمد بن على زيد وتم التنسيق في استقبال مخالفي المرور بهدف تطبيق العقوبات البديلة داخل أروقة المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن الزيارة تأتي في إطار المبادرات الإجتماعية لوزارة الصحة بالتعاون مع إدارة المرور وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ورفع مستوى الوعي المروري والتعريف بالآثار السلبية للحوادث، من خلال توجيه مرتكبي المخالفات المرورية لمستشفى محايل العام لتنفيذ الأنشطة المجتمعية.