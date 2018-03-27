مدير عام سياحة العاصمة المقدسة يزور معرض ” بأيدي مكية “

سعيد العجل(صدى):

في إطار الاستعداد لإطلاق فعالية ” حرفتي إنطلاقي ” التي تنظمها شركة شبه الجزيرة بإشراف من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، قام فريق عمل من هيئة السياحة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف ومشاركة مستشار الفرع الدكتور هشام مدني، ومسؤول البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” في العاصمة المقدسة حازم البركاتي بزيارة معرض ” بأيدي مكية ” وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر المعرض مدير عام شركة شبه الجزيرة مروان باعارمة، والمدير التنفيذي باسل باعارمه ومديرة القسم النسائي جوهرة الشريف، ومديرة العلاقات العامة ناريمان بحة .

وتجول الدكتور الشريف بالمعرض وأطلع على أركان المعرض والمنتجات المختلفة والحرف اليدوية من إنتاج الأسر المكيّة في مجالات الهدايا والدروع التذكارية، التموين والتغذية، النسيج، صناعة الإكسسوارات، والصابون بكافة خطوط إنتاجه.

وكشف الدكتور الشريف عن جاهزية هيئة السياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة و ” شبه الجزيرة ” لإطلاق مسابقة ” حرفتي انطلاقتي ” القائمة على استقطاب الأسر المنتجة والحرفية وتأهيلهم لدعم منتجات بهوية وطنية من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وأرجع الشريف ذلك إلى أن كل حرفة ومهنة تعكس ثقافة وحضارة مجتمع وتجسد تاريخ دولة لكل مقتني لهذه المنتجات اليدوية الراقية جودة وانتاج واحتراف بأيدي سعودية.

وثمّن ” الدكتور الشريف دعم ” شبه الجزيرة ” اللامحدود لعملية التوطين وتشغيل كافة نشاطاتها بكوادر وطنية مؤهله للعمل الحُر.