طريق سهلة لاستخدام الأفوكادو السحرية لتبييض وشد البشرة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة تجميل ، عن فوائد فاكهة الأفوكادو وكيفية الإستعانة بها لتبييض البشرة وترطيب وشد البشرة، لتبقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية تليق بك.

الأفوكادو لتبييض البشرة:

بفضل احتوائه على عدد كبير من الفيتامينات الضرورية لبشرة الوجه بالإضافة الى المواد المضادة للأكسدة، يُعتبر الأفوكادو من أهم المكونات الطّبيعية التي تلعب دوراً أساسياً في تجديد خلايا البشرة وتنقيتها لذلك لا بدّ من الإستعانة به من أجل تبييض الجلد وتنقيته. كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الى نصف حبة من الأفوكادو المهروسة. أخلطي المكونات جيداً وطبّقيها على بشرة وجهك لـ 30 دقيقة. إعتمدي هذه الخلطة من مرة الى مرّتين في الأسبوع وتألقي بإطلالة مثالية.

الأفوكادو لشد البشرة:

لا يكتفي الأفوكادو بتبييض البشرة فحسب، بل هو مثالي أيضاً لشدها ومنعها من الترهل أو من علامات التجاعيد المبكرة، وذلك بفضل غناه بالزّيوت المغذية وبالمواد المضادة للأكسدة. لذلك، إستفيدي منه قبل شراء الكريمات، وأضيفي على نصف حبة مهروسة منه ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر وأخرى من العسل. طبّقي المزيج لـ 30 دقيقة أيضاً واعتمديه من مرة الى 3 مرات في الأسبوع.

الأفوكادو لترطيب البشرة الجافة:

بما أن هذه الفاكهة بالذات غنية بالزيوت والدّهون التي تغذي البشرة وتؤمن ترطيبها المثالي، فلا بدّ من الإستفادة منها. أضيفي على نصف حبة من الأفوكادو ملعقة كبيرة من اللبن وأخرى صغيرة من العسل. طبقي المزيج على بشرة وجهك لـ 20 دقيقة أو أكثر وانعمي ببشرة لينة ومشرقة.