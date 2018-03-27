بالصور.. أدلة الجديدة لجائزة التعليم للتميز بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

سعيد العجل(صدى):

سلمت الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية جستن أمس كافة الادلة المطورة لجميع فئات جائزة التميز للتعليم الى الامانه العامة للجائزة حيث سلم رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور فهد الشايع أدلة الجائزة المطورة لأمين عام الجائرة الدكتور محمد الطويان وذلك خلال الحفل الذي أقيم امس بالرياض .

الشايع اكد في كلمته في حفل التسليم ان ” جستن ” شكلت لجان فرعية لكل فئة من فئات الجائزة الحالية والجديدة و ضمت كل لجنة خبراء من الجامعات و الوزارة ومن الميدان التربوي وتم الاطلاع على ابرز النماذج العالمية والتي قام بها المختصون من أعضاء هيئة التدريس وذوي الخبرة في الميدان التربوي لمواكبة تطلعات ورؤية المملكة 2030؛ بعد مراجعة الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية لمواءمتها للبيئة المحلية وفق لوائح وأنظمة وزارة التعليم.

كما أوضح مدير مشروع تحكيم و تطوير أدلة الجائزة الدكتور فايز الفايز بأنه تم وضع برنامج زمني محدد لأعمال تطوير وبناء الأدلة ومراجعتها وتحكيمها، بتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام وعقد الاجتماعات وورش العمل على مستوى اللجنة الإشرافية، واللجان الفرعية والاستفادة من الخبراء في الميدان التربوي لتقييم مراحل العمل والتأكد من استمراريتها وفق ما خطط له وتوحيد وتكامل الجهود.

من جهته أستعرض مدير التطوير الدكتور انس التويجري مسيرة مشروع التطوير و قال انه تمت مقارنة الأدلة ب٧٣ من الجوائز العالمية والمحلية و استخدم ١٥٥ مرجعا علميا و عقد ٩٨ اجتماع فيما تجاوزت ساعات العمل ٢٣٥٤ ساعة عمل مشيرا الى انه تم استحداث جوائز لفئات جديدة لم تكن في الدورات السابقة من الجائزة.

الأمين العام للجائرة الدكتور محمد الطويان ثمن لجستن جهودهم الكبيرة و المتميزة في اعداد هذه الأدلة التي تعتبر على مستوى عال من الدقة و قال ان امانة الجائزة سوف تعلن عن تفاصيل الأدلة الجديدة في موتمر صحفي بالوزارة بعد الانتهاء من مراجعتها.يذكر ان من الفروع الجديدة رواد التعليم و المنتج الاعلامي ، التجارب و المبادرات

تحظى الجائزة باهتمام اكثر من نصف مليون معلم و معلمة و سته مليون طالب وطالبة.