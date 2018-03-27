وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

سعيد العجل(صدى):

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ فرع الوزارة بالمدينة المنورة ، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله لمقر الفرع فضيلة المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري.

عقب ذلك، التقى معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بمديري الإدارات .. مهنئاً ــ في مستهل اللقاء ــ مدير ومنسوبي الفرع بحصولهم على المركز الثالث في جائزة الوزارة للفرع المتميز في دورتها الأولى ، وقال : شكراً على جهدكم وحرصكم وعلى أن يكون الفرع مميزاً، منوها إلى أن تميز الفروع دائما هو في تميز العاملين؛ لأن الفرع هو مقدِّم خدمة والخدمة تقدم عبر قنواتها الخدمية المعروفة ولا يمكن أن يكون التميز إلا بالرجال والإدارات.

وأكد معاليه أن أداء الأمانة في الوظيفة على قسمين: الأمانة الشرعية، وهي أمانة التكليف أمانة الحلال والحرام أمانة الإخلاص في العمل، قال تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها}، والقسم الثاني الأمانة الوظيفية فالوظيفة لها معايير موجودة في التكاليف الوظيفية وأداء الأمانة فيها والقيام بها على أكمل وجه من ناحية أوقات العمل والخدمات .. حاثاً معاليه الجميع على البذل والنشاط ، وقال : يجب على الموظف أن يحرص ويسعى لأن يأتي لعمله نشيطاً مخلصاً في أداء عمله ليذهب من عمله برضا تام يعود على الموظف بفوائد عدة منها إنجاز العمل والاستمتاع به .

ثم استأذن فضيلة المدير العام الشيخ فهد التويجري معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في فتح حوار مع مديري الإدارات ، تحدث فيه معاليه عقب سماع مداخلات مديري الإدارات عن الجهود المبذولة بالوزارة بمواكبة التطور التقني في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات المقدمة لبيوت الله عز وجل والدعوة اليه بالحسنى.

وفِي ختام اللقاء، اطلع معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ على أنظمة المراقبة الأمنية على مدار الساعة لجامع قباء في مكتب المدير العام للفرع.

من جهته، أكد فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري، أن تلك الزيارة الأبوية من رجل جمع بين العلم والإدارة، والتي استمع خلالها مديرو الإدارات بالفرع إلى إشادة وتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بما وصل إليه الفرع خلال مدة وجيزة.

وأضاف: سيكون للزيارة ــ بإذن الله تعالى ــ الأثر الإيجابي والدافع الكبير إلى المضي قدما لكل ما سيعود على فرع المدينة وبيوت الله ــ عز وجل ــ والدعوة إليه بفوائد عدة وخدمات جليلة تبرز الجهود المقدمة والمبذولة لبيوت الله من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ.

الجدير بالذكر أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة المدينة المنورة ــ التي تمت يوم أمس ــ شملت فرع الوزارة ، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .